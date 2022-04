Covid, nuova variante Xe più contagiosa di Omicron 2

Crescono i contagi nel Regno Unito per la nuova variante covid xe, ma l'Oms avverte: "Al momento riconducibile a Omicron".

Nel Regno Unito si registra Xe, una nuova variante covid molto più contagiosa di Omicron 2. Centinaia di contagi da gennaio. La precisazione dell’OMS: “Riconducibile a Omicron”.

Covid, nuova variante Xe più contagiosa di Omicron

Mentre l‘Italia esce dallo stato di emergenza covid, nel regno Unito si fa i conti con Xe, una nuova variante che sarebbe più contagiosa di Omicron e Omicron 2.

Come riporta il quotidiano britannico “The Independent“, la Uk Health Security Agency starebbe monitorando dallo scorso gennaio la nuova variante che avrebbe già colpito 600 persone.

Parola all’OMS

Secondo lee prime stime dell’OMS questa ‘variante mix’ “Potrebbe avere un vantaggio del tasso di crescita di circa il 10% rispetto a BA.2, ma questo dato richiede un’ulteriore conferma“.

Benchè si ipotizzi duque che possa registrare il 10% in più di contagiosità rispetto alle varianti precedenti, al momento l’Organizzazione Mondiale della Sanità non vuole creare allarmismi e precisa che “finché non verranno riportate significative differenze nella trasmissibilità del mutante e nelle caratteristiche della malattia che provoca, inclusa la gravità, Xe verrà considerata una variante appartenente alla ‘famiglià Omicron“.

Intanto l’agenzia delle Nazioni Unite continua a monitorare l’andamento epidemiologico e i dati relativi ai contagi della nuova variante.