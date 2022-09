Il virologo Fabrizio Pregliasco non nasconde la sua preoccupazione per il Covid, con la stagione fredda.

Covid, Pregliasco: “Inverno impegnativo, possiamo arrivare a 60mila casi al giorno”

“Inquieta ciò che si sta vedendo in Inghilterra, con un 30% in più di casi ma anche quello che stiamo osservando noi in Italia” ha dichiarato Pregliasco, parlando dell’aumento dei casi di Covid. “La possibilità è che nell’arco di alcune settimane si possa arrivare a 60mila casi e forse di più” ha dichiarato all’Adnkronos Salute. “Non è facile stabilire come sarà il prossimo futuro, perché molto dipenderà dall’insorgenza o meno di nuove varianti” ha premesso l’esperto.

“Purtroppo però anche Omicron sta mostrando i suoi effetti” ha aggiunto il medico, richiamando l’attenzione sul mix di Covid e influenza.

Fabrizio Pregliasco: “Non è finita”

“Quello che serve è una pianificazione di scenari differenti, di misure progressive da adottare in base all’andamento epidemiologico” ha ribadito il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. “Non è finita” ha sottolineato, aggiungendo che possiamo farcela e rassicurando sul fatto che è importante sfruttare la vaccinazione per i soggetti a rischio.

Per il medico è importante “programmare diversi scenari per avere un’adeguata capacità reattiva. Non solo in termini di gestione della pandemia, ma della sanità in generale rispetto a un coordinamento necessario tra l’assistenza territoriale e quella ospedaliera. Bisogna implementare network organizzati“.