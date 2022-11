In vista del Natale 2022, il virologo Fabrizio Pregliasco ha voluto dare qualche raccomandazione per le feste, per quanto riguarda il Covid.

Covid, Pregliasco: “Piano con gli invitati alle feste”

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha chiesto di non sottovalutare il rischio Covid durante le feste, considerando “la risalita dei casi Covid è già iniziata“. Manca quasi un mese a Natale e le barriere anti-Covid si sono abbassate, ma per affrontare le feste in arrivo ci vuole un po’ di sicurezza. Il medico ha dichiarato che gli strumenti importanti sono i vaccini, le mascherine, l’attenzione all’eccesso di assembramenti alle riunioni di famiglie e amici.

“È chiaro che nell’inverno i viaggi e baci e abbracci hanno sempre rappresentato un momento” un po’ critico dal punto di vista “infettivo“. “Non è facile dare indicazioni specifiche sul Natale però davvero occorre ricordare che le persone fragili ancora possono avere effetti pesanti e quindi preserviamole, in termini di utilizzo delle mascherine e di esecuzione della quarta dose. E magari limitando un po’ il numero delle persone” ha aggiunto.

Tamponi prima delle riunioni di famiglia?

Anche quest’anno bisogna fare i tamponi prima delle riunioni di famiglia? “I tamponi nell’immediatezza non è detto che servano più di tanto, per via della presenza dei falsi negativi. Lo sappiamo e lo abbiamo visto anche dal Grande fratello” ha dichiarato Pregliasco. “Quindi è più un aspetto di prevenzione attenta e possibilmente i partecipanti anche loro che siano vaccinati” ha concluso.