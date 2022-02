Covid, Sileri: “Con calo dei numeri si va verso la scomparsa del green pass”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, ha spiegato che il calo dei contagi sta portando verso la scomparsa del Green Pass e delle restrizioni.

Covid, la curva continua a scendere

La curva dei contagi Covid continua a scendere. In questi giorni, come dimostrato dall’ultimo monitoraggio Iss, i contagi sono calati, così come i ricoveri nei reparti ordinari e nei reparti di terapia intensiva.

Un buon segno, perché la fine di questa pandemia sembra essere sempre più vicina. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è stato ospite di ‘Dritto e rovescio e oltre’, e ha parlato di quello che sta succedendo in Italia, ma soprattutto di quello che accadrà nelle prossime settimane.

Covid, Sileri: “Il Green pass dovrà anche scomparire ad un certo punto”

“Prima calano i numeri dei contagi e i ricoveri in ospedale, le terapie intensive e i decessi, prima sarà possibile rimodulare in senso meno restrittivo le misure prese e anche l’uso del Green pass.

Avendo una popolazione ampiamente vaccinata con la terza dose, se il virus circola in maniera trascurabile il Green pass dovrà anche scomparire ad un certo punto, anche se il quando è difficile dire ora” ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Sileri ha parlato delle persone che non si sono vaccinate

La campagna vaccinale contro il Covid è andata e continua ad andare molto bene. La percentuale degli italiani vaccinati è molto alta, per questo si può iniziare a parlare dell’allentamento delle restrizioni e di una futura scomparsa del Green pass.

Per quanto riguarda le persone che non si sono vaccinate, il problema “potrà riproporsi nel periodi del cambio di stagione, forse in autunno, quando dovremo rifare, chissà, una vaccinazione per una nuova variante o un pan vaccino per tutte le varianti per determinate fasce di età” ha aggiunto Sileri.