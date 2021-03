Una comunità Amish in Pennsylvania potrebbe essere diventata il primo gruppo negli Usa a ottenere l'umminità di gregge.

Arriva da una comunità Amish in Pennsylvania, uno stato nel Nord-est degli Stati Uniti, la notizia che questa società potrebbe essere la prima ad aver raggiunto finalmente la tanto attesa immunità di gregge. A sostenere questa tesi in realtà è un funzionario sanitario locale: l’amministratore di un centro medico che si trova proprio al centro del New Holland Borough della contea di Lancaster, dopo attenti studi edopo aver raccolto dati su dati, ha fatto venire alla luce che il 90% delle famiglie religiose ha avuto almeno un membro della famiglia che ha contratto il Coronavirus.

Allen Hoover, un amministratore del Parochial Medical Center ha definito il Covid come uno tsunami.

Tuttavia, come sono arrivati a questa immunità di gregge? A quanto sembra i gruppi Amish e Mennoniti in un primo momento hanno semplicemente rispettato la restrizione di restare a casa, hanno deciso ovviamente di chiudere le scuole e accantonato tutti i servizi religiosi.

Solo verso la fine di aprile dell’anno scorso avevano ripreso qualche servizio di culto, nel quale si poteva intravedere la condivisione ad esempio della comunione o c’era qualche bacio tra i credenti.

In un secondo momento, tuttavia, il Covid ha lacerato la comunità religiosa. Pam Cooper, un assistente medico presso il Parochial Medical Center ha, infatti, detto che: “Era brutto qui in primavera; un paziente dopo l’altro si infettava“.

In quei mesi il tasso di positività della contea ha superato ben il 20%. Le infenzioni sono ovviamente diminuite soltanto in estate, ricomparendo gradualmente con l’arrivo dell’autunno, sebbene i casi fossero di molto dimuiti. Oggi a quanto riporta Hoover, la comunità non vede un paziente con sintomi da circa sei settimane.

C’è da dire che non tutti gli studiosi sono d’accordo con l’idea che la comunità abbia raggiunto l’immunità di gregge, basti pensare ad esempio ad Eric Lofgren, un epidemiologo di malattie infettive presso la Washington State University, il quale crede che per quanto sia possibile da raggiungere l’immunità di gregge, resta estramamente raro come obiettivo. Dall’altro canto abbiamo, invece, persone che la pensano come Alice Yoder, direttore esecutivo di Community Health presso Penn Medicine Lancaster General Health: “L’unica vera immunità di gregge che possiamo portare come comunità è che le persone vengano vaccinate“.