La cassa è stata recuperata dalle macerie all'interno del locale dei Moretti, dove si è consumata la strage di Capodanno.

Sono passati ormai tre mesi dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove nell’incendio scoppiato all’interno del locale Le Constellation hanno perso la vita 41 persone, tutte giovanissime, tra cui 6 italiani. Ora ecco che è stata diffusa la foto della cassa: dove sono finiti i soldi?

Strage di Crans-Montana: Jessica Moretti è scappata con la cassa?

La notte di Capodanno nell’incendio scoppiato all’interno del locale Le Constellation di Crans-Montana hanno perso la vita 41 persone, tra cui 6 italiani, con un centinaio di feriti. Per diverse settimane si era parlato di una fuga con la cassa da parte della proprietaria, Jessica Moretti, che invece di prestare soccorso ai tanti ragazzi presenti nel locale, sarebbe stata vista appunto scappare con i soldi. Jessica aveva smentito tali accuse. Ora la cassa è stata ritrovata tra la macerie: i soldi c’erano?

Strage di Crans-Montana, compare la foto della cassa del Constellation: ecco dove sono finiti i soldi

Dalle macerie del Constellation di Crans-Montana è stata recuperata la cassa, rimasta intera, nonostante l’altissima temperatura a cui è stata sottoposta durante l’incendio. Una volta aperta sono stati rinvenuti circa 2.500 franchi, le banconote erano perfettamente ordinate sotto le clip metalliche. Visibili anche i rendiconti e le ricevute della notte di Capodanno, che potranno essere utili alle indagini. Non si sa se quello trovato sia effettivamente l’intero incasso della serata del 31 dicembre.