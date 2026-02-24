Strage a Crans‑Montana, il video inedito mostra l’inizio dell’incendio al “Le Constellation”

Le immagini mai viste mostrano l’istante in cui l’incendio ha avuto inizio al “Le Constellation” di Crans‑Montana, gettando nuova luce sull’inchiesta.

La notte di Capodanno a Crans‑Montana si è trasformata in tragedia quando un incendio scoppiato nel locale Le Constellation ha causato 41 morti e 115 feriti. Un video inedito di 18 secondi, recentemente acquisito dalla procura di Sion, documenta l’istante esatto in cui una candela pirotecnica innesca le fiamme, offrendo nuovi elementi chiave per l’inchiesta.

Strage a Crans‑Montana: aggiornamenti sull’inchiesta e le rogatorie internazionali

Come riportato da Open, sulla base di questi nuovi elementi visivi, la procura di Sion ha intensificato le indagini e ha trasmesso una rogatoria internazionale alla Francia per ascoltare quattro cittadini francesi collegati alla serata. Tra loro figurerebbe Mathieu Aubrun, il cameriere di 28 anni che sorreggeva Cyane nel video, insieme alle colleghe Ambra Sobaga e Gaethan Thomas, e il cliente Nathan Jooris.

L’obiettivo dei magistrati svizzeri è quello di ottenere testimonianze e dettagli più chiari sullo svolgimento della notte, sugli attimi che hanno preceduto l’incendio e sulle condizioni di sicurezza adottate all’interno del locale. Intanto, l’attenzione resta alta per ricostruire come l’evento sia degenerato in un rogo che ha causato un tragico bilancio.

Un nuovo frammento video di 18 secondi è stato inserito negli aggiornamenti dell’inchiesta sulla tragedia di Capodanno al locale Le Constellation di Crans‑Montana. Il filmato, finora mai diffuso, documenta l’istante in cui una “candela pirotecnica tocca la schiuma fonoassorbente del soffitto che prende fuoco”. Inquadrato al centro delle immagini c’è Cyane Panine, la cameriera di 24 anni che indossava un casco: la si vede sulle spalle di un collega, mentre regge due bottiglie di champagne con le candele accese.

Nel momento in cui “la ragazza alza il braccio destro e appoggia la bottiglia al soffitto”, il rivestimento acustico prende immediatamente fuoco. La scena, circondata dalla musica ad alto volume e dall’andirivieni festoso degli altri presenti, resta inizialmente inosservata. Cyane prosegue nella sfilata, allontanandosi dalle prime fiamme, ignara del disastro che sta per scatenarsi.