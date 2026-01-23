Crans-Montana, dimessi due ragazzi ustionati: presto potranno tornare a scuola

Arrivano ottime notizie per due dei ragazzi rimasti ustionati nell’incendio di Crans-Montana: sono stati infatti dimessi questa mattina dall’ospedale Niguarda di Milano e, presto, torneranno a scuola.

Strage di Crans-Montana: dimessi due ragazzi ustionati

A dare la bella notizia l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: questa mattina sono stati dimessi due dei ragazzi rimasti ustionati nel rogo di Crans-Montana: “ho parlato con tutti i sanitari e ho potuto salutare due ragazzi che questa mattina vengono dimessi.

La prognosi per loro è stata sciolta e quindi possono tornare a casa.” Entrambi di Milano, uno dei due ragazzi, come spiega Bertolaso, era arrivato al Niguarda il 1 gennaio, dall’ospedale di Sion. Il secondo invece: “lo andammo a prendere all’ospedale di Losanna e lo portammo qui il 2 gennaio.”

Sono stati dunque dimessi dall’ospedale Niguarda di Milano due dei ragazzi rimasti feriti in seguito all’incendio scoppiato nel locale Le Constellation di Crans-Montana. A darne la lieta notizia Giudo Bertolaso, che ha anche aggiunto che presto i due potranno tornare sui banchi: “sono molto contenti, sia loro sia i genitori. Questo non vuol dire che siano guariti. Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione e verranno qui diversi giorni alla settimana.” I medici “ritengono che tra un paio di settimane possano rientrare a scuola. E’ una buona notizia.”