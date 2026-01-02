Crans-Montana: Esplosione in un Bar Causa Gravi Conseguenze

Un tragico incidente ha colpito Crans-Montana nella notte di Capodanno, provocando un alto numero di vittime e feriti.

La notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, è stata segnata da una drammatica esplosione che ha causato la morte di almeno 47 persone e ha lasciato più di 115 feriti. L’incidente è avvenuto nel noto bar Le Constellations, un luogo molto frequentato dai giovani in cerca di festeggiamenti.

Testimoni oculari hanno raccontato scene di panico e disperazione, descrivendo come una serie di esplosioni abbiano scosso il locale affollato.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di indagine, ma le autorità hanno ipotizzato che la causa possa essere legata a delle candeline accese su bottiglie di champagne, che avrebbero innescato l’incendio.

Le conseguenze della tragedia

Tra le vittime si trovano molti giovani, alcuni dei quali avevano appena 16 anni. Tra i nomi noti figura Emanuele Galeppini, un ragazzo di 17 anni originario di Genova, che si trovava a Crans-Montana per festeggiare il Capodanno con amici. La notizia della sua possibile scomparsa ha profondamente scosso la comunità genovese, con il sindaco Silvia Salis che ha espresso il suo cordoglio e la solidarietà verso la famiglia in questo momento di lutto.

Il supporto alle famiglie delle vittime

Le famiglie dei giovani coinvolti si trovano in uno stato di angoscia e incertezza. Alcuni genitori hanno cercato di contattare i propri figli senza successo, mentre altri hanno passato ore nei vari ospedali della zona, in attesa di notizie. Le autorità italiane, guidate dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno attivato un’unità di crisi per assistere le famiglie e coordinare le operazioni di emergenza.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso, con la polizia svizzera che sta esaminando le possibili cause dell’incendio. È stato escluso il coinvolgimento di un attentato terroristico, ma le ipotesi più plausibili rimangono legate all’uso di dispositivi pirotecnici o di candele accese nel locale. La situazione resta delicata, con famiglie in attesa di conferme sulle identità delle vittime e dei feriti.

Il ruolo delle autorità italiane

Il governo italiano ha mostrato grande disponibilità nel fornire supporto, inviando un team di esperti dal Centro Grandi Ustionati di Genova. Questa squadra è composta da medici specializzati e personale sanitario, pronti a intervenire per assistere i feriti e le loro famiglie. Le strutture ospedaliere italiane, come il Niguarda di Milano, hanno attivato unità di crisi per accogliere eventuali pazienti trasferiti dalla Svizzera.

La tragedia di Crans-Montana segna un momento di grande tristezza e riflessione per tutti, con la speranza che le autorità possano fare chiarezza su quanto accaduto e che le famiglie possano ricevere il supporto necessario in questo momento difficile.