Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato inscritto nel registro degli indagati per la strage di Capodanno al locale Le Constellation, dove persero al vita 41 perone, tra cui 6 italiani. Oltre 100 i feriti, molti dei quali ancora ricoverati in ospedale.

Strage di Crans-Montana, svolta nelle indagini: indagato anche il sindaco

La Procura del Vallese che indaga sull’incendio scoppiato all’interno del locale Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno ha inscritto nel registro degli indagati il sindaco Nicolas Féraud. Ricordiamo che nel rogo persero la vita 41 persone, tutte giovanissime, tra cui 6 italiani. Il sindaco del comune di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio doloso colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni.

Strage di Crans-Montana: salgono a 9 gli indagati

Con l’inscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féradu, salgono a 9 in tutto gli indagati per l’incendio al Constellation. Oltre ovviamente ai titolati del locale, Jacques e Jessica Moretti, tra gli indagati ci sono il responsabile della sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, Christophe Balet e il suo predecessore Ken Jacquemoud. Poi abbiamo Kevin Barras, consigliere in giunta con incarichi sulla sicurezza e oggi deputato supplente nel Parlamento vallese e poi Pierre Alberic Clivaz, Rudy Tissieres e Baptiste Cotter.