Cremona in allerta per la piena del Po: codice rosso attivato

Situazione critica lungo il fiume Po

La città di Cremona si trova attualmente in una situazione di emergenza a causa della piena del fiume Po. Il Comune ha emesso un avviso ufficiale in cui si comunica che il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha aggiornato il codice di rischio idraulico, passando da arancione a rosso.

Questo cambiamento indica un aumento significativo della pericolosità legata alle condizioni meteorologiche e idrologiche attuali.

Attività di monitoraggio e sicurezza

Il sistema di monitoraggio è attivo e coordinato dalla prefettura, con la partecipazione di vigili del fuoco, polizia locale e provinciale, e gruppi di Protezione Civile. Le autorità hanno intensificato le operazioni lungo il fiume, dove le acque hanno già invaso le golene e ricoperto la strada alzaia. È stato emesso un severo divieto di avvicinarsi al fiume, che ha raggiunto un livello di tre metri e ottanta centimetri sopra lo zero idrometrico. La situazione è monitorata costantemente, e al raggiungimento della quota di guardia mancano meno di cinquanta centimetri.

Preoccupazioni per la popolazione e le infrastrutture

La piena del Po rappresenta una minaccia non solo per la sicurezza dei cittadini, ma anche per le infrastrutture locali. Le canottieri e altre strutture lungo il fiume sono già state parzialmente invase dalle acque. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza della popolazione e per prevenire eventuali danni alle proprietà. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e rimangano informati sugli sviluppi della situazione.