Cresce la fiducia al Centrodestra che sfonda il 46%: il Pd fatica a stare a galla

Cresce la fiducia al Centrodestra.

Nelle ultime settimane è incrementata in modo progressivo la quota di nuovi elettori che premiano i partiti attualmente nella maggioranza. I dati degli ultimi sondaggi parlano chiaro: la coalizione in testa alle ultime elezioni non si ferma e sfonda il 46% nelle intenzioni di voto, staccando sempre di più un Centrosinistra in perenne affanno.

Il Centrodestra supera il 46%

A fotografare l’impennata della coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia è l’Swg, che segnala un aumento dello 0,3% delle intenzioni di voto a proprio vantaggio rispetto ai dati di una settimana fa: il Centrodestra può contare al momento sul 46,2% dei voti.

D’altronde, c’era da aspettarselo, soprattutto in considerazione del momento estremamente negativo che sta vivendo il Pd insieme a tutto il Centrosinistra.

Lega e FI in crescita, in leggero calo FdI

Una rilevazione che non segna particolari novità nella politica italiana. Mantiene il primo posto Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che, nonostante un calo dello 0,4% dalla scorsa settimana, conserva un ottimo 30,4%. Piccola risalita da parte del Movimento 5 Stelle che, con un aumento dello 0,4%, arriva al 17,8%.

Lievissima anche la ripresa del Partito democratico, che ottiene uno 0,2% con cui arriva al 14,2%.