Crescente stress in Russia: prezzi, guerra e timori per il futuro economico

Un'analisi mostra che aumentano ansia, depressione e sfiducia nel futuro economico, con i più giovani e gli abitanti delle grandi città più esposti

Un monitoraggio condotto dall’Istituto di Psicologia dell’Accademia Russa delle Scienze (RAS) ha messo in luce un peggioramento del benessere psicologico tra la popolazione. Il sondaggio di febbraio indica che i livelli di disagio emotivo sono in aumento in tutte le categorie sociali, segnalando un quadro di crescente ansia finanziaria e ridotte aspettative sul rapido termine del conflitto in Ucraina. In questo contesto, le preoccupazioni economiche e la durata percepita della crisi militare si intrecciano, influenzando stati d’animo e percezioni del futuro.

Le risposte raccolte mostrano che si è diffusa una percezione di insicurezza economica che si riflette su stati emotivi concreti: molte famiglie segnalano timori legati ai prezzi e ai bilanci domestici, mentre una quota significativa della popolazione manifesta sintomi riconducibili alla depressione e all’ansia. Questi indicatori, insieme alle attese negative sull’andamento dell’economia nazionale, delineano una situazione di tensione sociale che va oltre la dimensione individuale, interessando mercati, servizi pubblici e il clima civico delle aree urbane.

Segnale di malessere diffuso

I dati rivelano che il 42% degli intervistati dichiara sintomi associati alla depressione, mentre il 27% riferisce ansia difficilmente controllabile. Complessivamente, l’istituto rileva che il 31% della popolazione presenta sintomi di ansia e depressione marcati. Queste percentuali indicano non solo numeri ma una tendenza: l’aumento del disagio è generalizzato e interessa tanto i ceti popolari quanto le classi medie. L’escalation dello stress psicologico, se protratta, può avere ripercussioni sulla produttività, sui servizi sanitari e sul tessuto sociale, trasformando problemi individuali in sfide collettive.

Chi sono i più esposti

Tra i gruppi più vulnerabili emergono i giovani tra i 25 e i 34 anni, le persone con redditi bassi e i lavoratori del settore privato. I residenti delle città, soprattutto nei grandi centri urbani, mostrano indicatori peggiori: il 48% riporta sintomi depressivi e il 30% segnala ansia. Questo profilo suggerisce che la concentrazione urbana, combinata con precarietà lavorativa e pressioni economiche, amplifica il disagio. La distribuzione geografica e sociale del malessere offre elementi utili per mirare interventi di sostegno e politiche di protezione sociale.

Impatto delle preoccupazioni economiche

Le preoccupazioni sui bilanci familiari sono in evidente crescita: due terzi degli intervistati riferiscono ansia al pensiero delle proprie finanze, un valore in aumento rispetto al 60% registrato a dicembre. L’aumento è particolarmente marcato tra i dipendenti pubblici e i cittadini delle grandi città. Inoltre, indagini congiunte dell’istituto e del sondaggista statale VTsIOM mostrano che l’84% teme l’aumento dei prezzi, un dato salito di 7 punti rispetto a settembre 2026, mentre la paura di una crisi economica è salita al 74%, con un incremento di 9 punti.

Aspettative e timori sul futuro

Quasi la metà degli intervistati (47%) si attende un peggioramento della situazione finanziaria familiare nel prossimo anno, e il 53% prevede un deterioramento delle condizioni economiche nazionali. Sul fronte geopolitico, il 60% vede come scenario più probabile la continuazione della guerra nel 2026, mentre la quota di chi ritiene che i peggiori momenti per i russi debbano ancora arrivare è salita al 52%, in crescita di 7 punti rispetto a dicembre. Queste percezioni alimentano una spirale di sfiducia che influenza consumi, risparmi e scelte professionali.

Interpretazioni e implicazioni politiche

L’istituto sottolinea che a plasmare le aspettative economiche non sono tanto la speranza della fine del conflitto quanto gli effetti tangibili di prezzi più alti e dei crescenti deficit dei bilanci federali e regionali. Solo il 39% ritiene che i propri figli vivranno meglio, mentre il 42% guarda con pessimismo alle prospettive economiche di Russia nei prossimi cinque anni. Queste opinioni hanno implicazioni pratiche: politiche sociali mirate, sostegno economico a famiglie vulnerabili e programmi di salute mentale potrebbero mitigare l’impatto del disagio su larga scala.