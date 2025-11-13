Cricket in Sri Lanka: la squadra rimane in Pakistan dopo l'attacco e rafforza la propria determinazione

Il cricket dello Sri Lanka è al centro di una controversia dopo che i membri della squadra hanno espresso la volontà di lasciare il Pakistan a causa di crescenti preoccupazioni per la loro sicurezza. Questo è avvenuto dopo un attacco suicida che ha colpito Islamabad, causando la morte di dodici persone e il ferimento di altre ventisette.

La federazione di cricket dello Sri Lanka (SLC) ha rilasciato un comunicato in cui ordina ai suoi atleti di proseguire con il tour, avvertendo che eventuali ritorni anticipati potrebbero portare a una valutazione formale della situazione. Questo segnale è chiaro: i giocatori devono seguire le indicazioni della federazione o affrontare possibili conseguenze.

Le reazioni dei giocatori e della federazione

La decisione di rimanere in Pakistan non è stata facile per i giocatori, molti dei quali hanno manifestato timori legittimi riguardo alla loro sicurezza. Tuttavia, la SLC ha insistito sul fatto che la loro presenza è fondamentale per il proseguimento del tour. In caso di disobbedienza alle istruzioni, la federazione ha annunciato che procederà con un’analisi della situazione, il che potrebbe portare a provvedimenti nei confronti dei giocatori coinvolti.

Le misure di sicurezza attuate

In risposta all’attacco che ha scosso la capitale, il Pakistan Cricket Board (PCB) ha confermato che le misure di sicurezza attorno alla squadra ospite sono state rafforzate. Il presidente del PCB, Mohsin Naqvi, ha anche incontrato i membri della squadra per rassicurarli riguardo alla loro protezione. Naqvi ha elogiato la decisione della squadra di continuare il tour, sottolineando il valore dello sport come simbolo di unità e solidarietà.

Il contesto storico del cricket in Pakistan

Questa non è la prima volta che squadre internazionali affrontano situazioni di sicurezza in Pakistan. Nel 2009, un attacco armato contro il bus della squadra dello Sri Lanka a Lahore portò a un lungo periodo di isolamento del cricket pakistano, con molte nazioni che evitarono di giocare nel paese per quasi un decennio. Solo recentemente, la situazione ha iniziato a stabilizzarsi, permettendo ai tour di riprendere.

Il futuro del cricket pakistano

Il cricket in Pakistan ha una storia ricca e complessa, e la ripresa delle attività internazionali è cruciale per il paese. La serie ODI in corso tra Sri Lanka e Pakistan è parte di un programma più ampio che include anche un torneo T20 con lo Zimbabwe, previsto per il 17-29 novembre. La speranza è che, nonostante le recenti tensioni, il cricket possa servire da ponte per migliorare le relazioni internazionali e riportare il paese sulla mappa sportiva globale.