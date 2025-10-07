Dopo cinque anni di latitanza, Leonardo Gesualdo, esponente di spicco della “Società Foggiana” e tra i latitanti più pericolosi d’Italia, è stato finalmente catturato e arrestato.

La cattura e il covo di Leonardo Gesualdo: indagini della DDA di Bari

Il rifugio del latitante era stato individuato nei giorni precedenti grazie alle indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

Durante l’irruzione, accompagnata da esplosioni per sorprendere Gesualdo nel sonno, i militari avrebbero rinvenuto una pistola con matricola abrasa e sei colpi nel caricatore. L’arresto chiude uno dei capitoli più complessi nella lotta contro le mafie foggiane e segna la fine di cinque anni di latitanza del ricercato.

Blitz contro la criminalità Foggiana: arrestato il latitante Leonardo Gesualdo

La fuga di Leonardo Gesualdo, iniziata nel 2020 dopo il blitz Decimabis, si è conclusa all’alba di oggi grazie a un’operazione dei reparti speciali dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Il 39enne, considerato un esponente di rilievo della “Società Foggiana” e inserito tra i latitanti più pericolosi, è stato bloccato all’interno di un’abitazione alla periferia di Foggia mentre dormiva.

L’uomo non avrebbe opposto resistenza, e con la sua cattura si infligge un colpo significativo alla criminalità organizzata locale.