Crisi energetica, l'appello di Meloni per più flessibilità e sostegni mirati

Meloni invita l'Europa a misure più forti sulla crisi energetica e non esclude uno scostamento di bilancio per far fronte a difesa e aiuti interni

La premier Giorgia Meloni ha richiamato l’attenzione sull’urgenza di una risposta più decisa da parte dell’Unione europea alla situazione energetica, definendo il piano presentato dalla Commissione un passo avanti ma insufficiente. Nel breve intervento prima della cena dei leader Ue, la presidente del Consiglio ha sottolineato che la tempestività delle decisioni è cruciale: muoversi in ritardo fa aumentare il prezzo da pagare per Paesi, imprese e cittadini.

Questo richiamo si inserisce in un contesto di tensioni internazionali che stanno alimentando un shock energetico le cui conseguenze economiche richiedono risposte sia europee sia nazionali.

Sul piano interno Meloni ha ribadito che i conti pubblici dell’Italia sono in ordine, pur ricordando il peso lasciato da scelte pregresse: un “disordine del passato” che ha comportato oneri a carico dei governi successivi.

Interrogata sull’ipotesi di uno scostamento di bilancio come strumento per finanziare misure straordinarie, la premier ha risposto con prudenza politica: “Vediamo, ad oggi non escludiamo nulla”. Il confronto ora riguarda come coniugare gli impegni internazionali sulla difesa con la necessità di sostenere imprese e famiglie colpite dal caro carburanti.

La richiesta di maggiore coraggio a livello Ue

Meloni ha indicato tre priorità nell’approccio europeo: apertura, efficacia ed efficienza delle misure. Secondo la premier, quando le istituzioni si muovono troppo tardi il conto economico diventa più salato e, perciò, è necessario ragionare con strumenti che possano adattarsi alle diverse condizioni fiscali dei Paesi membri. In particolare ha citato la proposta della Commissione sugli aiuti di Stato come ragionevole, ma ha avvertito che lo spazio fiscale non è uguale per tutti, e che quindi serve un modello che permetta di non computare alcune spese straordinarie al fine di non penalizzare chi ha meno margine di bilancio.

Il ruolo del Patto di stabilità e delle esenzioni

Al centro del dibattito c’è il Patto di stabilità e la possibilità di sospendere o modulare le regole europee. Meloni ha ricordato la discussione sulla clausola di salvaguardia e sulle deroghe che permettono di escludere determinate spese dalla contabilizzazione del deficit, citando esempi come il meccanismo Safe per la difesa. La linea italiana preme per una maggiore flessibilità che consenta di intervenire prima che lo shock si trasformi in recessione, ma Bruxelles finora ha risposto con cautela e richiede condizioni stringenti per attivare eccezioni.

La partita del bilancio italiano e la deroga per la difesa

Il quadro dei conti pubblici influenza direttamente le opzioni politiche. Il ritardo nel riportare il deficit sotto la soglia del 3% (con il dato fermo al 3,1%) ha complicato il percorso che avrebbe permesso all’Italia, una volta uscita dalla procedura per disavanzo eccessivo, di chiedere l’attivazione della clausola di salvaguardia per la difesa. In autunno lo schema prevedeva che, una volta raggiunto il target, il Paese avrebbe potuto dispiegare in tre anni fino allo 0,5% del PIL — circa 12 miliardi — per rafforzare capacità militare e sicurezza entro il 2028. Oggi quella ipotesi va riesaminata alla luce degli sviluppi internazionali.

Il peso dello shock energetico e la posizione del Mef

Il Ministero dell’Economia ha chiamato a un approfondimento rapido, sostenendo che la deroga sulle spese per la difesa “merita urgenti decisioni di natura politica” ma che la situazione energetica eccezionale determinata dal conflitto in Medio Oriente necessita ugualmente attenzione. Dallo scorso 28 febbraio, con l’intensificarsi degli attacchi e delle tensioni nell’area, il nodo dell’1 decimale perso al 3% è diventato meno centrale rispetto all’urgenza di sostenere il tessuto produttivo e le famiglie. Il Mef sottolinea che la discussione europea sulla flessibilità sui sostegni deve andare di pari passo con le scelte nazionali.

Opzioni politiche: scostamento, interventi mirati e tempi decisionali

Se Bruxelles continuerà a mostrare freddezza, Roma non esclude di muoversi da sola: la possibilità di chiedere al Parlamento uno scostamento di bilancio è stata evocata come ipotesi percorribile per finanziare risposte tempestive. In questo scenario, le maggiori uscite dovrebbero comunque inserirsi nella nuova traiettoria della spesa primaria dettata dalle regole europee e trovare l’assenso delle Camere, ad esempio attraverso la risoluzione che accompagna il Documento di finanza pubblica. La scelta finale sarà quindi politica e dovrà bilanciare obblighi internazionali, stabilità dei conti e necessità di aiuto immediato a imprese e cittadini.

In prospettiva, la negoziazione con la Commissione e gli altri partner europei rimane centrale: trovare una formula di condivisione del carico e di flessibilità mirata potrebbe evitare mosse solitarie e contenere i costi sul medio termine. Nel frattempo, l’appello di Meloni richiamerà attenzione sulle urgenze di difesa e sul fronte dell’energia, lasciando aperto il confronto politico interno su strumenti come lo scostamento e la clausola di salvaguardia, che dovranno essere decise con equilibrio tra necessità contingenti e vincoli di bilancio.