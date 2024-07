Cristiano Malgioglio ha annunciato il ritiro. Il cantante e paroliere, che il prossimo aprile spegnerà 80 candeline, ha bisogno di dedicarsi un po’ a se stesso e pensare alla sua vita.

Cristiano Malgioglio annuncia il ritiro

Durante il concerto di apertura di Porta di Roma Live, evento organizzato dalla galleria commerciale di Roma Nord in collaborazione con l’emittente Radio Roma, Cristiano Malgioglio ha annunciato il ritiro dalle scene. Nessuno si aspettava una rivelazione del genere e i fan più accaniti sono rimasti a bocca aperta.

Le parole di Cristiano Malgioglio

Malgioglio, che il prossimo 23 aprile compirà 80 anni, ha dichiarato:

“Tra due anni io lascerò questo lavoro. È la prima volta che lo dico pubblicamente ma è così: ho bisogno di pensare alla mia vita perché ho dedicato tanto alla musica e sono molto contento per tutto l’affetto che il pubblico mi ha sempre dato”.

Cristiano, considerando la sua età, ha voglia di prendersi un po’ di tempo per se stesso, occupandosi solo della sua vita. La musica gli ha dato tanto, ma il momento di dire ‘basta’ è arrivato anche per lui.

Cristiano Malgioglio: l’addio alle scene nel 2026

Appena Cristiano Malgioglio ha annunciato il ritiro dalle scene, il pubblico ha provato a fargli cambiare idea. L’artista, però, non ha fatto marcia indietro, spiegando che non ha alcun rammarico ma si tratta di una scelta di vita che prima o poi arriva per tutti. Ha concluso: