Crocs lancia le nuove scarpe per cani: taglie e modelli disponibili

Crocs, noto marchio di calzature, ha lanciato una nuova e originale collezione di ciabatte per cani, in risposta a una crescente domanda da parte dei proprietari di animali domestici.

Le nuove Pet Crocs saranno disponibili dal 23 ottobre, in coincidenza con il Croc Day, e potranno essere acquistate sia online che in alcuni punti vendita selezionati. Questo lancio rappresenta un’innovazione nel settore degli accessori per animali, poiché molti amanti dei cani desiderano abbinare le proprie scarpe Crocs a quelle dei loro fedeli amici a quattro zampe.

Le Pet Crocs sono progettate per garantire il massimo comfort e praticità, realizzate in schiuma EVA traspirante, che assicura leggerezza e traspirabilità. La cinghia regolabile consente di adattare le scarpe alla forma e alla misura delle zampe del cane, offrendo una vestibilità ottimale.

Questa nuova linea offre tre diverse taglie, piccola, media e grande, in grado di adattarsi a cani fino a un peso di 36 chili.

In termini di design, le Pet Crocs si presentano in due colorazioni vivaci, Green Slime e Pink Dragon Fruit, che si distinguono per la loro capacità di brillare al buio, rendendo i cani ancora più visibili durante le passeggiate notturne. La coppia di scarpe per cani è proposta a un prezzo di 50 dollari, mentre il modello abbinato per gli esseri umani costerà 65 dollari. Con questa iniziativa, Crocs non solo arricchisce la sua offerta, ma promuove anche un legame speciale tra proprietari e i loro animali, fondendo funzionalità e stile in un prodotto innovativo.