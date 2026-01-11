Il dramma è avvenuto nel cuore del Paese: i soccorritori sono al lavoro da ore per trovare i dispersi dopo la frana nella discarica di Binaliw

Un crollo improvviso e spaventoso che non ha dato modo, a decine di persone, di allontanarsi in tempo. Si è verificato in una discarica nelle Filippine centrali, un’area enorme caratterizzata da una maxi frana che non ha lasciato scampo. Si contano diversi morti e decine di dispersi dopo il crollo avvenuto nel cuore del Paese, con numerosi soccorritori impegnati da ore nelle ricerche.

Ma vediamo che cosa è successo nel dettaglio.

Maxi crollo in una discarica nelle Filippine: morti e dispersi

Stando a quanto riportato dai media locali la discarica, gestita da una società privata a Cebu City era, al momento del crollo, alta quanto un edificio di venti piani. Si tratta della discarica di Vinaliw, nelle Filippine Centrali: al momento le cause dell’enorme frana sono ignote, come sottolineato da un membro civile del dipartimento di polizia di Consolacion, comune vicino alla discarica. “Molte delle vittime – ha detto Marge Parcotello – provengono da questo comune. Non sappiamo cosa abbia causato il crollo, non pioveva”.

La zona è però stata interessata nelle ore precedenti da precipitazioni che, ma si tratta ancora di ipotesi, potrebbero aver provocato il collasso alla base della discarica. Il sindaco di Ceby City, Nestor Archival, ha dichiarato in conferenza stampa che “ci sono segni di vita”. Sono centinaia i soccorritori impegnati nelle ricerche che proseguono ormai da ore. Il bilancio è però drammatico: quarto i morti confermati e decine di dispersi. Il peso dei rifiuti sembra aver schiacciato addirittura alcuni edifici, come mostrato da alcune foto aeree.