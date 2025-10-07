Un grave incidente ha scosso Madrid, dove un edificio in ristrutturazione è parzialmente crollato nel primo pomeriggio, provocando feriti e dispersi. Le autorità stanno ancora cercando di chiarire le cause del cedimento e di accertare il numero preciso delle persone coinvolte.

Spagna, crolla edificio in ristrutturazione a Madrid

Intorno alle 13, il solaio di un palazzo di sei piani in Calle Hileras, nel cuore della capitale spagnola, è improvvisamente collassato durante i lavori di riconversione da uffici a hotel a quattro stelle.

La costruzione, risalente al 1965, ha riportato gravi danni strutturali.

Sul luogo del disastro stanno operando vigili del fuoco, unità cinofile della Polizia Nazionale e Municipale e droni di supporto per scandagliare le macerie.

Le informazioni raccolte finora restano parziali, ma un operaio ha riferito che al momento del crollo nell’edificio potevano trovarsi fino a quaranta persone. L’uomo ha raccontato di aver udito un forte boato provenire dalla soletta di cemento, seguito da una nube di polvere che ha invaso il cantiere. Le autorità locali stanno ora lavorando per chiarire le cause del cedimento e garantire la messa in sicurezza dell’area.

Spagna, crolla edificio in ristrutturazione a Madrid: ci sono dispersi e feriti

Secondo le prime informazioni delle forze dell’ordine, quattro persone — tre uomini e una donna — risultano ancora disperse, mentre almeno tre operai sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Le squadre di emergenza continuano le operazioni di soccorso per accertare che non vi siano altre vittime.