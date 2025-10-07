A Migliano Veneto, in provincia di Treviso, alcuni cani sono stati avvelenati con il topicida, spunta l’ipotesi dei ladri: le indagini sono in corso.

Migliano Veneto, labrador avvelenati con il topicida

Una coppia di Migliano Veneto, nel Trevigiano, ha dovuto far ricoverare il proprio Labrador di 10 anni in una clinica veterinaria perché aveva ingerito alcuni bocconi avvelenati in giardino: “il nostro cane è stato avvelenato con il topicida: abbiamo sporto denuncia ai carabinieri per capire chi è stato.

La settimana scorsa un cane dei vicini è morto a seguito di una improvvisa emorragia. Una circostanza sospetta, visto quello che è successo al nostro pochi giorni fa.” La proprietaria del Labrador ha anche aggiunto che abitano in una zona dove non erano mai accaduto fatti simili. Spunta infatti l’ipotesi dei ladri.

Migliano Veneto, labrador avvelenati con il topicida: l’ipotesi del ladri

La coppia che ha dovuto far ricoverare il proprio Labrador che aveva ingerito bocconi avvelenati trovati nel giardino di casa, ha aggiunto che ad accorgersi del topicida è stato il marito: “solo allora abbiamo collegato il malessere che il cane mostrava da alcuni giorni ai bocconi che avrebbe potuto aver ingerito.” “Non appena abbiamo collegato le due cose siamo corsi dal veterinario che ha avviato una terapia farmacologica specifica,” ha raccontato la donna, “intanto abbiamo sporto denuncia e ci stiamo munendo di ulteriori telecamere dove mancano”. L’ipotesi è quella di ladri che hanno cercato di neutralizzare il cane per potersi poi introdurre in casa.