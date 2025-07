Quando ha visto il suo cane scivolare in un canale non ci ha pensato due volte e ha tentato in tutti i modi di salvarlo ma il gesto di grande altruismo gli è costato la vita. Il dramma è avvenuto alle porte di Milano e la vittima è un uomo di 58 anni, il cui corpo è stato ripescato proprio dalle acque del canale nel quale il suo amico a quattro zampe era finito.

Morto 58enne, stava tentando di salvare il suo cane caduto in un canale

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, un 58enne, si sarebbe gettato in un canale nel tentativo di salvare il suo cane che poco prima era scivolato nel corso d’acqua ma non sarebbe poi riuscito a ritornare sull’argine, perdendo la vita probabilmente per annegamento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche gli specialisti del soccorso acquatico coadiuvati anche da un elicottero (Reparto Volo Lombardia) decollato dalla base di Malpensa.

Le ricerche sono scattate a seguito della segnalazione, da parte di un passante, della presenza di un corpo in acqua. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio Settimo Milanese, in provincia di Milano mentre il cadavere dell’uomo è stato recuperato in via Monzoro a Cornaredo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini delle forze dell’ordine proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica della tragedia.