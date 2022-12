Crolla un infisso a scuola e la maestra fa da scudo agli alunni, sono scattati gli accertamenti in ordine allo stato delle strutture del "Calcedonia"

Incidente improvviso in un istituto scolastico della Campania, dove crolla un infisso a scuola e dove la maestra fa da scudo agli alunni, salvando di fatto alcuni di loro da ferite serie.

Da quanto si apprende dai media territoriali l’insegnante in questione ha prontamente riparato con il suo corpo gli allievi ed è rimasta ferita essa stessa alla testa. Tutto è accaduto presso la scuola IC “Calcedonia” di Salerno, dove si è verificato un improvviso crollo che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, a contare che alcuni banchi erano sulla traiettoria dell’infisso.

Maestra fa da scudo agli alunni

Stando al racconto un’insegnante, nell’aprire la finestra in aula, è stata colpita dallo stesso infisso che, come riporta Salerno Today, “per cause da accertare, ha ceduto, rischiando di ferire gli alunni”.

In quel frangente la docente ha avuto prontezza e lucidità ed ha fatto da scudo per proteggere i piccoli allievi, restando ferita alla testa.

I soccorsi e gli accertamenti sul posto

La donna è stata soccorsa da un equipaggio del 118 e condotta in ospedale, al Ruggi, per le cure del caso. Sul crollo invece, dopo l’arrivo anche di una pattuglia dei Carabinieri della territoriale, sono scattati gli accertamenti in ordine allo stato degli infissi della scuola.