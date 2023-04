Disastro in Francia, crolla un palazzo a Marsiglia e un incendio impedisce i soccorsi: ci sono squadre impegnate nella ricerca delle vittime e fiamme altissime in Rue de Tivoli. Da quanto si apprende a crollare nella notte è stato un condominio di quattro piani al centro di Marsiglia. La comunicazione è arrivata dal sindaco Benoît Payan. “Verso le 00:40 un edificio in rue de Tivoli è crollato, provocando la caduta di parte” dei due stabili adiacenti.

Crolla palazzo a Marsiglia: incendio in atto

Attualmente c’è un incendio tra le macerie che impedisce di mandare i cani e le squadre alla ricerca delle possibili vittime che potrebbero esserci sotto”. I vigili del fuoco operanti sul posto non hanno un elenco delle possibili persone intrappolate. Lionel Matthew, vice ammiraglio del Corpo, ha detto: “Abbiamo un centinaio di uomini in azione: la priorità è ovviamente spegnere l’incendio e sgomberare le macerie per cercare le persone che potrebbero essere rimaste intrappolate. La causa del crollo non è ancora determinata“.

“Abbiamo sentito un’enorme esplosione”

Sul posto anche polizia, vigili del fuoco e funzionari del municipio. Ha spiegato il primo cittadino: “Undici persone sono state evacuate: due sono in relativa emergenza, mentre altre nove tra cui due bambini sono illese“. Ed un testimone ha raccontato ai media: “È stata come un’enorme esplosione“.

Le immagini del dramma

A poche ore dalla tragedia, sui social hanno iniziato a circolare le prime, fortissime immagini del palazzo crollato. Gli scatti e i video mostrano l’ammasso di macerie e i pompieri e le forze dell’ordine attivamente impegnate nella ricerca di eventuali vittime e/o superstiti.

🚨🇫🇷URGENT – Une explosion vient de se produire dans un immeuble rue de Tivoli à #Marseille. (📹@aurelien1335) pic.twitter.com/xJmFFnIzCH — AlertesInfos (@AlertesInfos) April 8, 2023

Un immeuble s’est effondré rue Tivoli à #Marseille après une explosion ressentie dans une bonne partie de la ville@Aurelien1335/@GQuiquerez pic.twitter.com/ALaZOJlDqA — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) April 8, 2023

Il palazzo prima del crollo

Ecco un’immagine del civico dove si trova il palazzo di quattro piani crollato a Marsiglia nella notte. Si tratta nello specifico della parte con le persiane verdi.