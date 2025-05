Burberry, uno dei marchi più famosi al mondo, è in rosso e potrebbe arrivare a licenziare circa un quindi dei suoi dipendenti a livello globale nei prossimi due anni. Ecco la situazione.

Crollo Burberry: conti in rosso

Periodo difficile per il marchio britannico Burberry che presenta i conti in rosso. La perdita netta si è attestata a 75 milioni di sterline nei 12 mesi fino alla fine di marzo, contro l’utile di 270 milioni dell’anno precedente.

Anche il fatturato è diminuito del 17 %, attestandosi a 2,46 miliardi di sterline. Ecco le parole dell’amministratore delegato Joshua Schulman: “sebbene operi in un contesto macroeconomico difficile e siamo ancora nelle prime fasi della nostra ripresa, sono più ottimista che mai che i giorni migliori per Burberry debbano ancora venire.” Intanto però si parla di un gran numero di licenziamenti.

Crollo Burberry, tagli in vista: 1.700 posti di lavoro a rischio

Come abbiamo visto, Burberry ha i conti in rosso. Lo stesso marchio britannico ha annunciato che nei prossimi due anni potrebbe licenziare un quinto dei sui dipendenti a livello globale. Si parla infatti di circa 1.700 posti di lavoro a rischio. Insomma una situazione davvero delicata per Burberry e per i suoi dipendenti.