Crollo di palazzina a Bari: il dramma in diretta dalle telecamere

Le immagini del crollo di via De Amicis raccontano un momento di paura e speranza.

Il crollo in diretta

Un evento drammatico ha scosso la città di Bari quando una palazzina situata in via De Amicis è crollata, catturato in diretta dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini, che mostrano il momento esatto del cedimento, rivelano una scena di panico e confusione. Una donna, ignara del pericolo imminente, passa accanto all’edificio proprio mentre la struttura inizia a crollare. Fortunatamente, la donna è riuscita a scampare a quella che sarebbe potuta essere una tragedia.

Il salvataggio della 74enne

Dopo oltre 26 ore di lavoro incessante, i soccorritori sono riusciti a estrarre viva una donna di 74 anni dalle macerie. Questo salvataggio ha portato un barlume di speranza in un contesto altrimenti drammatico. La comunità si è stretta attorno ai soccorritori, applaudendo il loro impegno e la loro dedizione. Le operazioni di salvataggio sono state complesse e hanno richiesto l’uso di attrezzature specializzate per garantire la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti.

Le cause del crollo

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause che hanno portato al crollo della palazzina. Si sospetta che fattori strutturali e l’usura nel tempo possano aver contribuito al disastro. Gli esperti stanno analizzando i documenti edilizi e le condizioni della struttura per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo evento. La sicurezza degli edifici è un tema cruciale, e questo incidente riaccende il dibattito sulla necessità di controlli più rigorosi e manutenzioni adeguate.