Crollo di una miniera a Sabinas, dieci minatori intrappolati: la disperazione dei parenti

Crollo di una miniera a Sabinas, dieci minatori sono intrappolati sotto le macerie da giorni. I parenti iniziano a prendere ogni speranza di rivederli.

Crollo di una miniera a Sabinas, dieci minatori sono intrappolati sotto le macerie da giorni. I parenti stanno cominciando a perdere ogni speranza di rivederli vivi.

Crollo di una miniera a Sabinas, dieci minatori intrappolati

La situazione nella miniera di Sabinas, crollata mercoledì 3 agosto su 10 minatori, sta diventando sempre più drammatica e i parenti stanno cominciando a perdere le speranze.

Le ore trascorrono inesorabili trasformandosi in giornate mentre i 10 minatori continuano a essere sepolti nelle viscere della miniera di Las Conchas, nella città di Sabinas. Il nemico principale è l’acqua di falda che gli uomini hanno incontrato durante lo scavo del carbone e che ha causato il crollo. Prima che le squadre di soccorso possano avventurarsi nei tunnel, il liquido deve uscire.

Con il passare del tempo, i parenti dei minatori stanno cominciando ad agitarsi, a protestare e, soprattutto, a non fidarsi più delle parole delle autorità.

Nel frattempo, l’esercito ha esteso il perimetro di sicurezza – in alcuni punti ha persino eretto recinzioni di filo spinato – e nessuno può avvicinarsi a meno di 30 metri.

I parenti, che non possono fare altro che pensare e aspettare, restano in attesa nella consapevolezza che, data la velocità e le dimensioni del corso d’acqua, sono ormai vane le speranze di rivedere i minatori vivi.

David Huerta, un minatore veterano, ritiene che con l’aumento dell’acqua estratta ci sia la possibilità che le squadre di soccorso riescano a entrare entro la giornata di domenica 7 agosto.

“Il tempo ci sta consumando”, ha dichiarato il governatore dello Stato Miguel Riquelme, che ha aggiunto che verranno acquistate altre attrezzature. “Stiamo aspettando notte e giorno una risposta: se stanno andando avanti, se sono vivi, ma ormai è troppo tardi. Sono passati troppi giorni, stiamo aspettando che portino fuori i corpi”.

La disperazione dei parenti

La zia di Hugo e Raimundo Tijerina è di parere diverso. Come molti altri membri delle famiglie dei minatori, dal giorno dell’incidente si è riparata al sole di un cespuglio, dormendo per terra.

Suo nipote Raimundo si è salvato dal crollo perché era uscito a prendere il pranzo. Ma suo fratello, Hugo, è ancora all’interno del pozzo e sta partecipando ai lavori di salvataggio. “Ho speranza che ne esca bene perché è sposato e i suoi figli stanno soffrendo, ma è troppo tardi”, ha detto la donna con rassegnazione. “Ci sono stati molti incidenti qui, ma passano poche settimane e tornano a lavorare. I bambini hanno bisogno di soldi e si rimettono in gioco. Devono lavorare ovunque, perché hanno una famiglia da mantenere”, ha aggiunto. Sottolinea che non sanno nulla del datore di lavoro, che non si è fatto avanti e non si è fatto vedere, e che un direttore della miniera sta distribuendo ai familiari documenti da firmare, secondo lei, per liberarsi della responsabilità. “Non avevano un’assicurazione, né misure di sicurezza, né un registro di chi entrava o usciva dalla miniera. Si autoalimentano a spese del popolo“.

La maggior parte dei membri della famiglia ha passato la notte intorno al perimetro di sicurezza dell’esercito, dormendo nella polvere con solo una coperta o su sedie di plastica. Alcuni dei volontari, quelli che hanno aiutato fin dall’inizio, sono stati mandati a casa verso le due del mattino per riposare, ma tutti sono tornati per continuare le ricerche.

Elba Hernández, 71 anni, è rimasta in piedi davanti all’ingresso principale della miniera per quattro giorni dal giorno del crollo che ha intrappolato suo genero, Margarito Rodríguez, 54 anni, minatore “da quando era abbastanza grande per lavorare”. “Siamo in una brutta situazione, stiamo solo cercando di essere forti per dare forza a mia figlia, che è con i suoi parenti più stretti [solo un parente è ammesso all’interno della miniera]. Non ce ne andremo finché non usciranno“, ha detto.