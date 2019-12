Nelle trascrizioni delle intercettazioni relative al gruppo di miss Hitler spuntano dettagli relativi agli ideali del movimento.

Le intercettazioni della Digos relative al gruppo neonazista di miss Hitler smantellato nell’operazione Ombre Nere rivelano particolari sui loro progetti futuri e sulle persone a cui avrebbero aspirato le proprie azioni.

Intercettazioni del gruppo neonazista di miss Hitler

Nella trascrizione di una delle conversazioni telefoniche avute tra la stessa Francesca Rizzi e un militante del movimento si legge che le due persone di cui secondo loro si ha bisogno sono Borghezio e Bannon. Quest’ultimo, fondatore di “The Movement” e impegnato nella campagna elettorale di Trump, punta a rilanciare il sovranismo in ambito europeo.

Tra gli altri temi di conversazione spiccano il forte antisemitismo e l’intolleranza nei confronti di coloro che parlano di pace e democrazia. Ma ciò che di più inquietante è emerso è il fatto che il gruppo aveva in mente di progettare un attentato a Roma.

Proprio nella capitale la Rizzi aveva infatti istituito dei contatti con il leader di un movimento chiamato “La rinascita dell’Italia“.

Questo puntava a compiere un attentato presso la Prefettura, il Comune o la sede di Equitalia. Tra le altre idee c’era poi anche quella di costituire un proprio esercito, come rilanciato da Antonella Pavin, Queste le parole dell’ideologa padovana: “Bisogna creare un nostro esercito perché purtroppo l’esercito e le forze dell’ordine sono, per tre quarti, fedeli allo Stato e non si ribelleranno mai”.





Il movimento era però diviso sull’atteggiamento da tenere nei confronti dell‘Islam. Per miss Hitler infatti una vittoria della fede musulmana sul cristianesimo sarebbe stata preferibile allo scenario contrario. Tuttavia, secondo altri, gli islamici andavano assolutamente combattuti in quanto comandati dagli ebrei.