Passeggero aggredito da un tassista all'aeroporto: colpito in pieno volto con un pugno. Le prognosi è di 30 giorni.

La Polizia di Stato di Fiumicino ha fermato un tassista per lesioni per futili motivi nei confronti di un passeggero italiano sbarcato da Madrid. Stando a quanto ricostruito, il passeggero avrebbe chiesto di ottenere l’applicazione del tassametro per la corsa dallo scalo aeroportuale fino alla Capitale. Di tutta risposta, però, il tassista lo ha aggredito fisicamente sferrando un pugno in pieno volto che gli ha causato la frattura del setto nasale.

Passeggero aggredito dal tassista

L’episodio di violenza è avvenuto all’esterno del terminal 3 dell’aeroporto romano, nei pressi dell’area arrivi. All’aggressione avrebbero assistito numerosi altri tassisti che addetti al servizio “taxi service” i quali però non sono intervenuti per difendere il malcapitato. Il momento della lite è stato ripreso da alcune telecamere: i filmati mostrano l’uomo rivolgersi al tassista che, visibilmente irritato, prima rifiuta di caricare i bagagli a bordo e poi lo colpisce in pieno volto con un pugno.

L'aggredito cade a terra all'indietro e rimane immobile qualche secondo prima di rialzarsi faticosamente.





Medicato al pronto soccorso

A seguito dell’aggressione, l’uomo si è recato al pronto soccorso aeroportuale per farsi medicare e dopo aver ottenuto le prime cure è stato trasferito all’ospedale Cto di Roma dove gli è stata diagnosticata la frattura del setto nasale con una prognosi di 30 giorni. Il Campidoglio è stato informato dell’accaduto ed è in attesa di ricevere aggiornamenti sulle indagini. Qualora il tassista risultasse realmente colpevole, il Comune procederà al ritiro della licenza.