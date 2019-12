Due poliziotti sono stati aggrediti a Catania, nel quartiere Librino, mentre cercavano di fermare una moto in fuga. Il Siap: "Bollettino di guerra".

Due agenti di una volante sono stati aggrediti da 40 malviventi nel quartiere Librino di Catania, nel pomeriggio di ieri, domenica 8 Dicembre 2019. L’aggressione è avvenuta mentre i poliziotti stavano cercando di bloccare una moto in fuga sprovvista di targa. La notizia è stata diffusa dal Sindacato italiano appartenenti polizia, che in una nota parla di “un bollettino di guerra”.

Nella nota il Sindacato definisce i responsabili “persone vigliacche che non esitano con le loro azioni a travolgere e mandare all’ospedale gli operatori che non possono reagire”. Per il Siap la situazione è grave. C’è una vera e propria “emergenza di ordine pubblico”: per questo il sindacato chiede al questore “l’impiego del reparto mobile per difendere poliziotti e operatori del soccorso (medici, vigili e pompieri)” sottolineando come “la riduzione del numero delle volanti in una città con i commissariati senza organico è pericolosa”.





Agenti aggrediti a Catania

Il comunicato del Sindacato italiano appartenenti polizia, si conclude facendo presente come il pericolo che possa accadere qualcosa di grave è nell’aria.

In quel caso, a rimetterci in salute saranno solo i poliziotti, come è già accaduto in passato. Gli agenti, infatti, sono “lasciati soli ad affrontare il degrado sociale catanese che avanza con una rapidità incredibile”.

La polizia è poi riuscita ad arrestare il giovane che era alla guida della moto di grossa cilindrata che aveva tentato di eludere un controllo di una Volante della Questura. Si tratta di Michael Aurora, 18 anni. Il ragazzo è ora accusato di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento di beni dello Stato.