Due gli incidenti sull'A1: il primo tra il bivio con la A15 Parma-la Spezia e Parma; il secondo tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14.

Due gli incidenti avvenuti nella mattinata di oggi, martedì 10 Dicembre 2019, che hanno creato moltissimi disagi sulle autostrade emiliane. Il primo schianto si è verificato sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A15 Parma-la Spezia e Parma, in direzione Bologna. Lo scontro, avvenuto all’altezza del km 109, ha coinvolto ben 4 vetture, formando sei chilometri di coda.

Per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi della polizia, il traffico scorre su una corsia. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Fidenza oppure a Parma ovest in A15 Parma-La Spezia e rientrare in A1 all’altezza di Parma dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia.





Incidenti A1: nove auto coinvolte

Il secondo schianto ha coinvolto invece ben cinque vetture e un tir, causando la totale paralisi del traffico sul raccordo di Casalecchio, verso la A14 Bologna-Taranto, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14.

L’incidente stradale è avvenuto all’altezza del km 3. Le autorità hanno disposto la chiusura totale alla circolazione del tratto interessato prima della riapertura su una sola corsia. Sul posto sono prontamente intervenuti anche la polizia, i mezzi di soccorso sanitari e meccanici.

Al momento all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda destinata ad aumentare. Autostrade consiglia per chi è diretto in A14 Bologna-Taranto di uscire a Bologna Casalecchio, percorrere la tangenziale di Bologna con rientro in autostrada a Bologna Arcoveggio in A13 Bologna-Padova, e proseguire per la A14.