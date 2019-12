Cade dal quarto piano e si schianta al suolo: si tratta di un terribile incidente domestico. Morto un uomo di 35 anni.

Tragedia nella città di Torino, in Piemonte, durante la mattinata di ieri, mercoledì 11 Dicembre 2019. La vicenda è accaduta intorno alle 9.40. Un 35enne nigeriano è precipitato dal quarto piano della sua abitazione nel quartiere Aurora.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 per prestagli tutte le cure necessarie. Il 35enne si trovava all’interno di un cortile. Purtroppo, ogni tentativo del personale medico di salvare la vita all’uomo si è rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. La vittima è morta sul colpo: troppo gravi le ferite riportate in seguito alla caduta.





Cade dal quarto piano

In base ad una prima ricostruzione degli eventi, il tragico incidente sarebbe avvenuto nel momento in cui l’uomo ha cercato di fare ripartire la sua caldaia.

La vittima si sarebbe servito di una scala per arrampicarsi sul balcone per cercare di risolvere il problema. Molto probabilmente ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e schiantandosi a terra. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e determinare l’esatta dinamica degli eventi.

Dentro l’abitazione la polizia ha trovato due gemelline di pochi mesi rimaste sole. Quando è tornata a casa la madre delle bambine, è stata caricata su un’ambulanza a causa di un malore. Le due piccole, invece, sono state portate a casa di alcuni familiari. Un vicino di casa ha raccontato: “Si tratta di un incidente domestico, una tragedia: ho sentito un tonfo e poi l’ho visto sdraiato a terra”.