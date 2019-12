Sardine disegnate dai bambini dell'asilo di Vico Rosa e utilizzate durante la manifestazione di Genova: è polemica a Genova.

È polemica a Genova per la decisione delle maestre dell’asilo nido Vico Rosa di far disegnare le sardine ai bambini. I disegni sono stati utilizzati dalle insegnante nel corso della manifestazione che si è svolta lo scorso 28 novembre in piazza De Ferrari. Il Comune ha “convocato i responsabili della cooperativa” sociale Mignanego (che gestisce la struttura) “per affrontare e comprendere la dinamica dei fatti accaduti”.