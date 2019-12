Una donna risulta dispersa in provincia di Roma: la giovane madre sarebbe uscita di casa insieme ai tre figli piccoli. Avviate le ricerche.

Sono ore di grande preoccupazione per le sorti di una donna, una giovane madre, scomparsa nel nulla insieme ai suoi tre figli piccoli. Lo riporta il Messaggero: si sarebbe allontanata uscendo di casa con i bambini, uno dei quali ha solo quattro mesi. Testimoni l’avrebbero notata mentre camminava, nella serata del 14 dicembre, in uscita da Nerola, comune della provincia di Roma. In seguito alle prime segnalazioni sono arrivati davanti all’abitazione della donna i carabinieri e si sono attivati gli uomini del soccorso alpino che hanno avviato immediatamente le ricerche della giovane madre. Dopo l’ultimo avvistamento in uscita dal paese infatti, nessun altro ha segnalato di averla vista. Si attendono ulteriori aggiornamenti.