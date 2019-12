Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha disposto la chiusura delle scuole a seguito dello sciame sismico che ha colpito il Sannio il 16 dicembre.

Continuano le conseguenze dello sciame sismico che ha colpito la zona del Sannio nella giornata del 16 dicembre. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha infatti disposto la chiusura degli istituti scolastici della città campana per la giornata di martedì 17. In un post pubblicato in giornata sui social network, il primo cittadino ha sottolineato come la sicurezza degli studenti sia la priorità assoluta dell’amministrazione comunale, avviando inoltre verifiche strutturali nelle scuole comunali.

Sciame sismico nel Sannio: chiuse le scuole



Nel comunicato apparso su Facebook, il sindaco Festa ha così dichiarato in merito ai fenomeni tellurici di lunedì: “Oggi nel territorio della Provincia di Avellino, e nel limitrofo territorio sannita, è stato registrato uno sciame sismico. Nel pomeriggio ho avviato una verifica degli edifici scolastici comunali, che ritengo debba continuare domani e riguardare anche quelli di competenza della Provincia”.

In seguito Festa ha poi disposto la chiusura degli edifici scolastici, mettendo così in primo piano l’incolumità degli alunni avellinesi: “La sicurezza dei nostri figli è una priorità assoluta.

Per questo ho deciso di tenere chiuse domani, 17 dicembre 2019, le scuole di ogni ordine e grado della città”.





Il terremoto di lunedì

La scossa di terremoto del 16 dicembre è stata registrata nel comune di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, ed aveva una magnitudo di 3.4 gradi della scala Richter. L’ipocentro è stato rilevato ad una profondità di circa 16,7 chilometri ma fortunatamente il sisma non ha provocato alcun danno. L’ordinanza del sindaco di Avellino è analoga a quella emanata dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, il quale ha anch’egli disposto la chiusura delle scuole del suo comune per la giornata di martedì.