Le orche che da circa due settimane stazionano davanti al porto di Pra a Genova provengono dall'Islanda

Hanno percorso oltre 5 mila chilometri le orche che da circa due settimane stazionano davanti al porto di Pra a Genova. Si tratta della prima volta in assoluto che viene riscontrata una tale migrazione tra Islanda e Italia.

Orche di Genova provenienti dall’Islanda

Si chiamano Riptide (Sn113), Aquamarin (Sn116) e Dropi (Sn115), assieme alla madre che ha perso il cucciolo nelle acque liguri, indicata con la sigla Sn114. Sono le orche che da circa due settimane stazionano davanti al porto di Pra a Genova. Una scoperta davvero sorprendente ad opera del team composto dai biologi di Menkab, Artescienza e Università di Genova, grazie alla collaborazione di Orca Guardians Iceland.

È la prima volta che viene riscontrata una simile migrazione di tali cetacei tra Islanda e Italia e il riconoscimento è stato reso possibile dal matching fotografico che ha appunto permesso di riconoscere gli esemplari.

La prima identificazione del pod è avvenuta in Islanda nel 2014, per poi essere regolarmente riavvistato nel 2015, 2016 e 2017. Per due anni non vi sono poi state segnalazioni, fino a quando non sono giunte nel porto di Genova.

“Vista la particolarità quasi unica di questa situazione, ogni informazione è importante al fine di comprendere al meglio la dinamica che ha condotto qui le orche e poter ipotizzare, per quello che sarà possibile, come potrà evolversi un loro eventuale spostamento “, ha spiegato la presidente Menkab Giulia Calogero”. Per poi aggiungere: “Ringraziamo tutti gli enti coinvolti in questa situazione come Whale WatchGenova e coloro che hanno gestito le attività in merito, Acquario di Genova, Tethys e Capitaneria di Porto di Genova”.