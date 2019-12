Chiara Roncalli, ragazza di 22 anni di Bonate Sopra (Bergamo), è morta dopo aver accusato un malore in palestra a Presezzo.

Lutto a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo: una ragazza di 22 anni è morta dopo aver accusato un malore in palestra. La vittima si chiamava Chiara Roncalli ed era nota nel piccolo Comune della bergamasca come impiegata in un’azienda della zona. Inutile la corsa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I funerali sono previsti per venerdì 14 dicembre alle ore 14.30. Al termine della funzione, la salma sarà trasferita al Tempio Crematorio di Bergamo.

Malore in palestra a Bonate Sopra

L’improvviso malore risale al pomeriggio di lunedì 16 dicembre, quando la ragazza si trovava nella palestra dell’Istituto Maironi Da Ponte del Comune di Presezzo per partecipare a un corso. Da lì, è stata immediatamente trasferita in pronto soccorso (dove è arrivata in codice rosso), nel disperato tentativo di salvarle la vita, ma senza successo.

Il decesso è sopraggiunto il giorno successivo. Secondo fonti locali, la ragazza soffriva di lievi problemi di salute, ma nessuno poteva sospettare un epilogo tanto drammatico.

Chiara lascia i genitori, Paolo ed Eleonora, e la sorella Giorgia.