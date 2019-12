A soli 7 mesi un bimbo schiacciato da un armadio a Piacenza versa ora in gravi condizioni. Subito ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma

Un bimbo schiacciato dall’armadio a Piacenza è stato immediatamente ricoverato. Le condizioni del piccolo, che ha solo 7 mesi, sono subito apparse complicate, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. I fatti risalgono alla mattinata di domenica 22 dicembre 2019

Bimbo schiacciato da armadio a Piacenza

Il piccolo di soli 7 mesi è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente domestico. Si sarebbero sganciate le assi di un armadio ancora smontato, che lo avrebbero travolto e schiacciato. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, i quali hanno prontamente trasportato il bimbo all’ospedale Maggior di Parma.

L’incidente è avvenuto a Pontenure, paese della provincia di Piacenza con meno di 7mila abitanti. Il piccolo si trovava a casa insieme ai genitori al momento dell’incidente. Le assi dell’armadio pare lo abbiano colpito in testa

I genitori, che sembrerebbe non abbiano potuto far niente per evitare la fatalità, ancora scossi e spaventi per l’accaduto hanno subito contattato il 118.

Immediato l’intervento della Croce Rossa e dei soccorritori del 118. Per il piccolo è stato necessario persino l’elisoccorso: i sanitari, infatti, hanno provveduto a medicare la vittima in loco per poi trasportarla presso il campo sportivo del piccolo Paese, dove era atterrato l’elicottero. L’elisoccorso, a quel punto, ha portato il bimbo all’ospedale di Parma, dove è attualmente ricoverato. Sul posto, nella casa della provincia piacentina, sono arrivati anche i carabinieri, i quali hanno ispezionato l’appartamento e aperto le indagini per far luce su quanto accaduto. Nonostante la prima ricostruzione dei fatti, risultano ancora sconosciute le precise cause dell’incidente.





Il bambino ha subito diverse e gravi ferite. Per questo motivo, i medici del Maggiore di Parma definiscono “serie” le sue condizioni di salute.

Fortunatamente però, sembrerebbe che il piccolo possa presto migliorare: non sarebbe, infatti, in pericolo di vita. a causa della ferita alla fronte riportata nell’incidente. In ogni caso sembra che la sua vita non sia in pericolo.