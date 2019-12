La dinamica dell'incidente tra auto e camion costata la vita a Irene Sauro è in via di chiarimento. Ad Augusta proclamato il lutto cittadino.

Drammatico incidente mortale a Catania: un auto si è scontrata con un camion carico di arance e la conducente della quattro ruote è morta sul colpo. Lo schianto è avvenuto sull’autostrada tra Catania e Siracusa e la vittima è la 39enne Irene Sauro, consigliera comunale di Augusta che era a bordo di una Mercedes Clk insieme ad una seconda persona, rimasta lievemente ferita. Per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi di una curva, il veicolo si è scontrato con un tir e per la donna non c’è stato nulla da fare.

Incidente tra auto e camion

Stando a quanto ricostruito dalle autorità, l’auto e il camion stavano procedendo nella medesima direzione e si sarebbero scontrati nelle vicinanze di una curva. L’uomo al volante del mezzo pesante ne è uscito illeso mentre la persona che viaggiava con la 39enne ha riportato lievi ferite.

Ad avere la peggio è stata Irene Sauro, per la quale i tentativi dei soccorritori si sono rivelati inutili. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta che dovrà fare chiarezza sui fatti.





Attiva nella politica locale

La giovane era molto conosciuta nella zona grazie alla sua attività nell’amministrazione locale. Nel 2017 si era candidata alle regionali, mentre nel 2015 era stata eletta con una lista civica nel consiglio comunale all’opposizione dell’amministrazione pentasellata. La notizia della morte ha gettato nello sgomento l’intera comunità di Augusta, incredula del crudele destino toccato alla donna di appena 39 anni. Il sindaco ha proclamato per la giornata di lunedì 23 dicembre una giornata di lutto cittadino.