L'anziano si era recato a prelevare la pensione al bancomat e l'aveva inserita nel suo portafogli. Poi, però, lo ha perso lungo la strada.

Un uomo di Casale Monferrato, Mario Raffagotti, si è recato in posta per prelevare la pensione e poi è andato al supermercato per fare la spesa. Tuttavia, all’arrivo alle casse nel momento del pagamento della merce, l’anziano ha notato che il suo portafogli con la pensione appena ritirata non c’era più. A quel punto, essendo un uomo molto conosciuto, i dipendenti del market si sono offerti di pagare per lui la spesa. Immediatamente, inoltre, si sono subito attivati per chiamare le forze dell’ordine e iniziare le ricerche del portafogli perduto. Anche i social si sono attivati in questo senso.





Poi, aiutato dal triciclo che gli permette di spostarsi in autonomia, aveva raggiunto come di consueto il supermercato. Una volta terminata la spesa, arrivato alla cassa per pagare il tutto, però, Mario si è accorto di aver perso il suo portafogli. Essendo un uomo molto conosciuto in paese, i dipendenti del market hanno pensato di offrire a loro spese quanto acquistato dall’anziano. Inoltre, tutti si sono mossi in tempi rapidi per allertare le forze dell’ordine su quanto accaduto. Al tempo stesso anche sui social è partita la notizia della perdita del portafogli e in brevissimo tempo qualcuno ha portato ai Carabinieri tutto il contenuto del taccuino. Una storia a lieto fine quindi: Mario si è visto restituire dai militari il suo portafogli con all’interno tutti i soldi che aveva prelevato dalla pensione.