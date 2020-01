Suicidio a Roma: una donna si è gettata sui binari della metro ed è stata schiacciata tra le rotaie e il treno.

Trasporti pubblici ancora nel caos a Roma a causa di un suicidio sui binari della stazione della metro di Ponte Lungo, sulla linea A in direzione Battistini. Una donna si sarebbe gettata sulle rotaie ed è rimasta bloccata tra queste ultime e i binari. Inutili i tentativi di soccorso. La linea è stata bloccata nel tratto compreso tra Termini e Anagnina. Sul posto, inoltre, sono intervenute le squadre del comando di Roma e la polizia di Stato.





Roma, suicidio in metro

La donna che si è gettata sui binari della metro di Roma nella mattinata di martedì 7 gennaio avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Da quanto si apprende, inoltre, il folle gesto si sarebbe verificato intorno alle ore 11 nella stazione di Ponte Lungo.

La linea A, in seguito al suicidio, è rimasta bloccata da Termini ad Anagnina, ma sono state attivate delle navette sostitutive per i passeggeri.

#info #atac Metro A circolazione temporaneamente interrotta per soccorso a viaggiatore sui binari alla stazione Furio Camillo. Seguono aggiornamenti #roma — infoatac (@InfoAtac) 7 gennaio 2020

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Capitale, i vigili del fuoco, le ambulanze: i medici del 118 hanno accertato il decesso della donna. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto e si stanno raccogliendo diverse testimonianze. Anche le immagini delle telecamere di sicurezza risulteranno utili agli inquirenti.

Secondo quanto già ricostruito, la donna si sarebbe lanciata sui binari in attesa del treno e il macchinista non sarebbe riuscito a frenare in tempo utile per evitare la tragedia. Le persone che attendevano in banchina hanno subito allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, infine, stanno recuperando la salma dai binari con due squadre 3/A e 7/A e un carro sollevamenti.