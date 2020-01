La bimba è andata in arresto cardiaco intorno alle 11.30 di giovedì 9 gennaio nella scuola di via Codussi a Lenna.

Salvataggio provvidenziale delle maestre per aiutare la bimba di nove anni in arresto cardiaco. L’insegnante alla cattedra compresa subito la gravità della situazione ha chiamato le colleghe delle altre classi e insieme hanno iniziato a rianimare la bambina.

È stato fondamentale l’intervento delle maestre per salvare la vita a una bimba di nove anni colpita improvvisamente da un arresto cardiaco mentre era in classe alla scuola primaria di Lenna. Intorno alle 11.30 di giovedì 9 gennaio, all’interno dell’istituto scolastico di via Codussi.

Durante la lezione, la bambina si è improvvisamente accasciata a terra. I sintomi fin da subito hanno fatto capire che si trattasse di un arresto cardiaco. La maestra in cattedra comprendendo immediatamente la gravità della situazione ha chiamato le colleghe delle altre classi.

Da qui è partito un gioco di squadra perfetto, insieme hanno iniziato a rianimare la bimba. Mentre una di loro ha chiesto l’intervento dell’ambulanza.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha continuato le manovre di rianimazione. Successivamente la piccola è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le condizioni sembrano essere ora migliorate, e dopo gli accertamenti del caso è stata dichiarata fuori pericolo.

