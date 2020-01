Un nonno di 73 anni, residente a Biella, è accusato di aver abusato del nipote di 6: a lanciare l'allarme è stata la madre del piccolo.

Una storia orribile quella che arriva da Biella, in Piemonte. Un nonno di 73 anni avrebbe abusato del nipotino di soli 6 anni. Per questa ragione l’anziano è stato rinviato a giudizio accusato di violenza sessuale. A capire che qualcosa non andava, come spesso capita in questi casi, la madre della presunta vittima. Il figlio aveva strani atteggiamenti sia quando si trovava all’asilo sia quando era insieme alla nonna materna, alla quale aveva proposto di “giocare ai fidanzati”, cercando di baciarla e nascondendosi le parti intime con una coperta.

Quel “gioco”, diceva il bambino, glielo aveva insegnato il nonno. La madre ha quindi deciso di chiedere l’aiuto al reparto di neuropsichiatria infantile, che aveva segnalato la vicenda al tribunale.

I Carabinieri che si sono occupati del caso, avrebbero trovato nel cellulare della moglie del pensionato una foto del bambino in mutande. Nonostante questo il nonno non aveva voluto lasciare in pace il bimbo, anzi. Il 73enne aveva iniziato a seguirlo ogni volta che la domenica andava in oratorio. A quel punto, inevitabilmente, è scattato il divieto di avvicinamento al piccolo.





Nonno abusa del nipote

Era stato proprio il 73enne a proporsi di badare al nipotino dopo l’allontanamento del padre per le violenze perpetrate nei confronti della madre. La testimonianza del bambino è stata presa dalla psicologa Simona Ramella Paia, la quale aveva confermato anni di molestie. A difendere il pensionato è l’avvocato Luca Bertagnolio. Il sostituto procuratore Federico Carrai, dopo aver coordinato le indagini, è l’uomo chiamato a sostenere l’accusa.