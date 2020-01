Sono in corso le indagini sul caso di un uomo trovato morto carbonizzato accanto alla sua auto: si tratta del giornalista Giuseppe Catalano.

Un uomo è stato trovato morto carbonizzato accanto alla sua auto nei pressi di Roma: si tratta del giornalista Giuseppe Catalano. Aveva 77 anni ed era in pensione da tempo: sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore. Dopo aver percorso una discesa di circa 250 metri, quindi, sarebbe andato a sbattere contro una recinzione. La sua auto avrebbe preso fuoco e lui sarebbe morto carbonizzato.





La sua auto, dopo il sinistro in località Fossa Rocca, sarebbe precipitata in fondo a una discesa di circa 250 metri fino a terminare la corsa contro una recinzione. A quel punto il mezzo avrebbe preso fuoco. Il corpo del 77enne, però, sarebbe stato ritrovato all’esterno dell’auto (si tratterebbe secondo gli inquirenti di una Smart). Non è chiaro se Giuseppe abbia provato ad allontanarsi per cercare aiuto oppure se sia stato sbalzato all’esterno dalla furia dell’impatto. A lanciare l’allarme, secondo i media locali, infatti, sarebbe stato un contadino della zona intorno alle ore 19. Sono in corso le indagini dei carabinieri.