Albero caduto a Roma colpisce un’auto in corsa: donna in ospedale

Un albero caduto a Roma ha colpito un'auto che viaggiava lungo Corso Trieste. Ferita la 51enne alla guida. Il veicolo ha riportato seri danni

Roma, connubio di fascino eterno e storia millenaria, continua ad attraversare una parabola di decadenza. I cittadini lamentano la scarsa attenzione e l’impacciata efficienza dell’amministrazione comunale. Dal suo insediamento, Virginia Raggi non ha avuto vita facile. Nella giunta manca stabilità e trasparenza. Difficile porre fine al problema dei rifiuti che tappezzano gran parte delle vie romane. Sembra difficile anche chiudere le buche che causano vittime e feriti. La sicurezza per le strade della Capitale scarseggia. Un albero caduto a Roma, in Corso Trieste, ha colpito un’auto che stava percorrendo quella strada. È questa l’ultima notizia che aggrava un bilancio già critico.

Albero caduto a Roma: una donna ferita

L’incidente è avvenuto nel quartiere Nomentano, in Corso Trieste, dove è stata sfiorata la tragedia. Un pino si è spezzato, abbattendosi sull’auto di una donna di 51 anni.

Quest’ultima è stata subito trasportata in ospedale per eseguire i dovuti accertamenti. Fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. La sua vettura, invece, ha riscontrato seri danni. Traffico in tilt per l’ennesimo incidente avvenuto nelle strade di Roma. Immediato l’intervento degli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale, i quali hanno messo in sicurezza la zona e ripristinato la viabilità cittadina.

Dopo aver colpito l’auto della cinquantunenne, l’albero è finito sulle strisce pedonali poco distanti: un miracolo che nessun’altra persona stesse passeggiando in quel preciso istante. A eccezione della signora alla guida, infatti, non si contano altri feriti.

I soccorsi

Per mettere in sicurezza la zona, gli agenti hanno momentaneamente chiuso il traffico in direzione piazza Istria. Non sono mancate le code.

Per smaltirle sono state necessarie diverse ore.





Tempestivo anche l’intervento dei vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a rimuovere il pino dalla strada. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni presenti sul posto, si sarebbe sentito solo uno scricchiolio prima del forte boato dovuto alla caduta dell’albero. A inizi gennaio un altro albero è caduto su una macchina in corsa. L’incidente, in quell’occasione, è avvenuto in via Pontina. Una coppia di anziani coniugi era rimasta ferita. In quel caso la donna era stata portata in ospedale con un trauma cranico.