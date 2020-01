Undici sono i condannati nel processo bis sui depistaggi nell'inchiesta sull'omicidio di Sarah Scazzi: tra loro anche Michele Misseri e Ivano Russo.

Michele Misseri e Ivano Russo sono stati condannati rispettivamente a 4 e 5 anni di reclusione nell’ambito del processo bis relativo ai depistaggi sull’omicidio di Sarah Scazzi. La 15enne di Avetrana fu uccisa e gettata in un pozzo nel 2010. Altre nove persone hanno subito una condanna compresa tra due anni e mezzo e cinque.

Michele Misseri e Ivano Russo condannati

Ad assegnare le pene è stato il giudice monocratico del Tribunale di Taranto Loredana Galasso. Michele Misseri, zio della vittima e condannato nel processo principale a 8 anni di carcere per soppressione di cadavere, è stato condannato per aver essersi auto accusato dell’omicidio della nipote. Ivano Russo, giovane di Avetrana che sarebbe stato conteso tra Sarah e sua cugina Sabrina Misseri, condannata all’ergastolo per omicidio, ha avuto la pena più alta.

Questo per aver dato false informazioni al pm e falsa testimonianza alla Corte d’Assise.

Dora Serrano ha subito poi una condanna pari a tre anni e sei mesi di reclusione per essersi inventata le molestie subite da Michele quando era minorenne. Stessa pena anche per Giuseppe Serrano, anch’egli responsabile di calunnia contro i Carabinieri, e per i fratelli di Concetta e Cosima (mamma e zia di Sarah). A tre anni di reclusione per falsa testimonianza il giudice ha condannato Alessio Pisello, amico di Ivano e Sabrina, Anna Scredo, Maurizio Misseri, un nipote di Michele, sua madre Anna Lucia Pichierri e Elena Baldari.





Una pena di tre anni e due mesi di reclusione è stata invece inflitta a Giuseppe Augusto Olivieri, e di due anni e mezzo a Claudio Russo, fratello di Ivano.