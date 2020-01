Bambino di 5 anni precipita dal balcone del primo piano: è gravissimo

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone del primo piano di una palazzina a Gallarate: le sue condizioni sarebbero critiche.

Un bambino di 5 anni è caduto dal balcone del primo piano di una palazzina a Gallarate: il dramma è avvenuto nella serata de 23 gennaio. I soccorsi del personale medico del 118 si sono precipitati sul posto per soccorrere il piccolo che si trova ora ricoverato in gravissime condizioni. Rimangono da chiarire le cause alla base della tragedia: se si tratti di imprudenza del bimbo, svista dei genitori o altro.





Bambino cade dal balcone

Versa in condizioni gravissime il bambino che nella serata del 23 gennaio, tra le ore 22 e le 23, è caduto dal balcone di una palazzina di Gallarate. Il piccolo, da quanto si apprende, aveva 5 anni e si trovava a Gallarate. Non appena accaduto il dramma, i soccorsi si sono precipitati sul posto.

I medici e le ambulanze hanno trasferito il piccolo in condizioni gravissime presso l’ospedale di Busto Arsizio. Presenti sul posto anche i carabinieri che cercheranno di verificare nelle prossime ore le possibili cause legate alla caduta. Potrebbe trattarsi di un momento di distrazione dei genitori o dell’imprudenza del bambino. La Polizia, nel frattempo, ha raccolto una serie di testimonianze dai vicini di casa e dagli stessi genitori del piccolo: non si esclude alcuna ipotesi.

Episodio precedente

Risale allo scorso anno l’ultimo episodio similare accaduto vicino a Trento. Un ragazzo di 18 anni era precipitato dal balcone di un hotel in Val di Fassa. Per il giovane erano scattato gli immediati soccorsi e il ricovero in terapia intensiva presso l’ospedale Santa Chiara di Trento.

Il ragazzo stava trascorrendo una settimana bianca insieme ai suoi compagni quando intorno alle 3 del mattino avrebbe fatto un volo di 10 metri che gli avrebbe procurato diverse lesioni.