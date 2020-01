Una donna di 88 anni è morta carbonizzata in un incendio scoppiato nella sia abitazione a San Giorgio Morgeto.

Dramma a San Giorgio Morgeto, un piccolo comune vicino a Polistena, in Calabria: un incendio è divampato improvvisamente in una casa e una donna anziana è morta carbonizzata. Le fiamme, da quanto si apprende, sarebbero divampate da una stufa che le signora stava utilizzando per riscaldarsi. I vigili del fuoco, chiamati dai vicini di casa, sono intervenuti rapidamente sul posto ma al momento dei soccorsi, l’anziana era già deceduta. Sono in corso le indagini per verificare le cause scatenanti il rogo.





Una donna di 88 anni è morta carbonizzata in un incendio scoppiato nella sia abitazione a San Giorgio Morgeto, un piccolo comune nel Parco Nazionale dell’Aspromonte vicino a Polistena, in Calabria. Maria Avati, la vittima del rogo, avrebbe tentato di fuggire ma non avrebbe fatto in tempo ad uscire dalla casa.

Infatti, le fiamme si sono propagate rapidamente da una stufetta che la donna utilizzava per riscaldarsi. Inutili si sono rivelati i soccorsi del personale medico del 118 giunto rapidamente sul posto. Anche i vigili del fuoco, allertati dai vicini di casa, si sono precipitati sul posto per domare le fiamme. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale nella serata del 23 gennaio, intorno alle ore 20.

Presenti sul luogo dell’incendio anche i carabinieri della stazionale locale coordinati dalla compagnia di Taurianova. Sono state avviate le indagini per verificare le reali cause che hanno portato allo scoppio del rogo. Per il momento l’ipotesi su cui propendono gli inquirenti è la presenza di una stufa utilizzata per riscaldarsi.