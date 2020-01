Dei ragazzini insultano e sputano su una coppia di turisti cinesi a Venezia. La dichiarazione della vittima: "Sono rimasto davvero scioccato".

La psicosi che il coronavirus ha generato, ha causato uno spiacevole episodio di razzismo a Venezia. Un gruppi di bambini di circa sei/sette anni hanno insultato e preso a sputi una coppia di turisti cinesi. Prima di compiere il gesto uno dei ragazzini avrebbe urlato: “Sono cinesi, sputiamogli addosso!”. Gli stessi turisti avrebbero poi segnalato l’accaduto al proprietario della struttura in cui la coppia alloggiava.

Turisti cinesi insultati e presi a sputi

Secondo una prima ricostruzione del Gazzettino, la coppia stava passeggiando nei pressi della riva del Canale della Giudecca, un gruppo di ragazzini avrebbe quindi iniziato ad insultarli dapprima e poi sarebbero arrivati a sputare addosso alla coppia cinese. L’aggressione è continuata poi all’interno di un supermercato, mentre un’altra ragazzina filmava la scena con il suo telefono.

Le forze dell’ordine adesso stanno indagando sull’episodio a sfondo razzista.

Il messaggio della vittima

La vittima dell’episodio razzista ha lasciato un messaggio al proprietario della struttura che li ospitava in cui dichiarava: “Sono davvero infastidito da Venezia. Non per la casa e non per la città, che è bellissima. Ho incontrato due gruppi di stupidi teenagers, stavo passeggiando lungo la fondamenta e tre ragazzini si son messi a urlare “cinesi, sputiamogli addosso”. Studio architettura, quindi capisco un po’ di italiano. Sono corsi verso di noi e ci hanno sputato, quindi sono scappati via correndo. Sono rimasto davvero scioccato, anche perché avranno avuto 6-7 anni, quindi non ho reagito, ci siamo detti che è stata una ragazzata e un gesto stupido, lasciando correre”.