Paura sulla A1: una turista cinese è improvvisamente svenuta in un Autogrill e tutti i presenti hanno pensato a un possibile caso di coronavirus.

Momenti di panico all’Autogrill di Serravalle sull’autostrada A1, dove una turista di nazionalità cinese si è sentita male ed è svenuta: è scattato l’allarme coronavirus. I clienti che si trovavano nell’area di servizio sono stati fatti uscire velocemente e la zona è stata momentaneamente chiusa. Infatti, sono scattati immediatamente i controlli per accertare il caso e dopo quasi un’ora l’Autogrill ha riaperto.





Coronavirus, turista sviene in Autogrill

Scatta l’allarme coronavirus in Toscana, dove una turista è improvvisamente svenuta mentre si trovava in un Autogrill all’altezza di Serravalle Pistoiese. La donna cinese stava visitano la città di Pistoia da alcuni giorni insieme alla sua comitiva. Da quanto si apprende, inoltre, l’episodio si è verificato intorno alle ore 18:30 di lunedì 27 gennaio.

L’area di servizio è stata evacuata e sono iniziati gli opportuni accertamenti sul caso. Infatti, la donna ha presentato anche altri sintomi tipici del virus cinese, tra i quali la febbre alta. Sul posto sono quindi intervenuti i medici del 118 e la polizia stradale. Dopo il trasferimento in ospedale, presso la struttura San Jacopo di Pistoia, però, l’Autogrill ha riaperto.

Controlli in corso

In una nota diffusa dall’Asl Toscana Centro riferiscono che la donna si trova ricoverata nel reparto di malattie infettive. Sono in corso gli accertamenti e le terapie del caso “per capire se la donna, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, era già presente in Italia”, aggiungono nella nota.

“Si tratta di una donna di 53 anni, originaria della provincia dell’Hubei – aggiungono ancora i medici -, che viaggiava insieme ad un’altra ventina di connazionali”.

La turista, inoltre, “accusava una sintomatologia simil influenzale con lieve rialzo febbrile. Precauzionalmente il mezzo su cui viaggiava la signora si è fermato nell’area di servizio di Serravalle pistoiese ed è stata chiamata la centrale operativa 118 Empoli-Pistoia che ha soccorso la paziente trasferendola nel pronto soccorso di Pistoia, dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste dal protocollo ministeriale per questi casi”.